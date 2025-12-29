Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:14, 29 декабря 2025Культура

«Она мечтала так уйти». Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Что рассказала на прощании ее дочь?

Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем Меньшовым
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Народную артистку России Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругом Владимиром Меньшовым, который ушел из жизни в 2021 году. Попрощаться с актрисой в Театр имени Пушкина пришли, в частности, Александр Панкратов-черный, Константин Хабенский, Карен Шахназаров, Игор Угольников, Мария Аронова и другие звезды.

Дочь Алентовой, актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала на церемонии прощания, что народная артистка «ушла, как хотела — в одно мгновение». Она описала последние минуты жизни Алентовой и поделилась ее рассуждениями на тему смерти.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

По словам Меньшовой, она вызвала такси матери, отправившейся на прощание с коллегой Анатолием Лобоцким, и ждала ее звонка, чтобы заказать машину домой. «Ей последнее время было тяжело ходить по лестнице, не держась за руку или за перила. Но она поняла, что стоят журналисты и смотрят на нее — и она взлетела по этой лестнице, как будто ей 20 лет. В этом была вся она. Она взлетела и ушла с невероятным благородством и достоинством», — рассказала актриса.

Меньшова также вспомнила о разговоре с матерью на тему смерти. Она поделилась, что Алентова боялась стать обузой и хотела уйти быстро. «Она говорила: "Только бы не быть ни для кого проблемой. Просто вот если бы можно было уйти мгновенно, это было бы моим великим счастьем". Я думаю, что Господь ее услышал настолько буквально, что она улетела, как птичка, в мгновение», — сказала дочь артистки со сцены.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вера Алентова скончалась 25 декабря, ей стало плохо на прощании с Лобоцким

Утром 25 декабря Вера Алентова приехала на прощание с актером Анатолием Лобоцким в Театр имени Маяковского. Звезде театра и кино стало плохо, ее срочно госпитализировали, однако уже через 22 минуты после погрузки в скорую у нее остановилось сердце.

Материалы по теме:
«Счастливых дней было много» Умерла Вера Алентова. Миллионы россиян любили ее за бессмертный фильм «Москва слезам не верит»
«Счастливых дней было много»Умерла Вера Алентова. Миллионы россиян любили ее за бессмертный фильм «Москва слезам не верит»
25 декабря 2025
Любовь и слезы. Умер Владимир Меньшов — обладатель «Оскара», самый народный режиссер СССР и России
Любовь и слезы.Умер Владимир Меньшов — обладатель «Оскара», самый народный режиссер СССР и России
5 июля 2021

Врачи продолжали реанимационные мероприятия как в машине скорой, так и в ГКБ № 1, куда привезли Алентову, однако спасти артистку не удалось. Причиной смерти называют острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса.

В 2021 году от последствий коронавирусной инфекции умер супруг Алентовой, режиссер Владимир Меньшов. Они прожили вместе 59 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о наступлении российских войск в сторону крупного города в зоне СВО

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Военкор рассказал о провале блицкрига ВСУ в Купянске

    Гастроэнтеролог назвал помогающие легче перенести новогоднее застолье напитки

    ВС России взяли в плен отправленных с особым заданием в Купянск бойцов ВСУ

    Жестоко расправившейся с тремя знакомыми россиянке избрали меру пресечения

    Герасимов рассказал о помощи КНДР армии России

    Гоблин захотел забыть скандал с Долиной

    В Минобороны отчитались о взятых армией России территориях в декабре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok