«Она мечтала так уйти». Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Что рассказала на прощании ее дочь?

Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем Меньшовым

Народную артистку России Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругом Владимиром Меньшовым, который ушел из жизни в 2021 году. Попрощаться с актрисой в Театр имени Пушкина пришли, в частности, Александр Панкратов-черный, Константин Хабенский, Карен Шахназаров, Игор Угольников, Мария Аронова и другие звезды.

Дочь Алентовой, актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала на церемонии прощания, что народная артистка «ушла, как хотела — в одно мгновение». Она описала последние минуты жизни Алентовой и поделилась ее рассуждениями на тему смерти.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

По словам Меньшовой, она вызвала такси матери, отправившейся на прощание с коллегой Анатолием Лобоцким, и ждала ее звонка, чтобы заказать машину домой. «Ей последнее время было тяжело ходить по лестнице, не держась за руку или за перила. Но она поняла, что стоят журналисты и смотрят на нее — и она взлетела по этой лестнице, как будто ей 20 лет. В этом была вся она. Она взлетела и ушла с невероятным благородством и достоинством», — рассказала актриса.

Меньшова также вспомнила о разговоре с матерью на тему смерти. Она поделилась, что Алентова боялась стать обузой и хотела уйти быстро. «Она говорила: "Только бы не быть ни для кого проблемой. Просто вот если бы можно было уйти мгновенно, это было бы моим великим счастьем". Я думаю, что Господь ее услышал настолько буквально, что она улетела, как птичка, в мгновение», — сказала дочь артистки со сцены.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вера Алентова скончалась 25 декабря, ей стало плохо на прощании с Лобоцким

Утром 25 декабря Вера Алентова приехала на прощание с актером Анатолием Лобоцким в Театр имени Маяковского. Звезде театра и кино стало плохо, ее срочно госпитализировали, однако уже через 22 минуты после погрузки в скорую у нее остановилось сердце.

Врачи продолжали реанимационные мероприятия как в машине скорой, так и в ГКБ № 1, куда привезли Алентову, однако спасти артистку не удалось. Причиной смерти называют острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса.

В 2021 году от последствий коронавирусной инфекции умер супруг Алентовой, режиссер Владимир Меньшов. Они прожили вместе 59 лет.