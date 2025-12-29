Военный эксперт Дандыкин: У ВСУ нет ресурсов для наступательных операций

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают достаточными ресурсами для проведения наступательных операций, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Когда ВСУ наступали на Купянском направлении и на других, они получили страшные потери. Если сравнить текущее положение с тем, что случилось в Курске, когда контрнаступление готовили всеми силами, то теперь тех возможностей нет и близко. Сейчас, наоборот, надо ужиматься», — сказал Дандыкин.

Тем не менее, как уверен военный эксперт, противник продолжит атаки беспилотниками, а также, возможно, террористические акты против отдельных лиц.

«Конечно, возможны также и встречные бои, и бессмысленные атаки. Но результата это не принесет», — заключил военный эксперт.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что противник пытается замедлить темпы продвижения российских войск, отказавшись от наступательных операций. Он также сообщил, что за декабрь 2025 года армия России взяла под контроль 32 населенных пункта.