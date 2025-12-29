Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:08, 29 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Отказ ВСУ от наступательных операций объяснили

Военный эксперт Дандыкин: У ВСУ нет ресурсов для наступательных операций
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают достаточными ресурсами для проведения наступательных операций, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Когда ВСУ наступали на Купянском направлении и на других, они получили страшные потери. Если сравнить текущее положение с тем, что случилось в Курске, когда контрнаступление готовили всеми силами, то теперь тех возможностей нет и близко. Сейчас, наоборот, надо ужиматься», — сказал Дандыкин.

Тем не менее, как уверен военный эксперт, противник продолжит атаки беспилотниками, а также, возможно, террористические акты против отдельных лиц.

«Конечно, возможны также и встречные бои, и бессмысленные атаки. Но результата это не принесет», — заключил военный эксперт.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что противник пытается замедлить темпы продвижения российских войск, отказавшись от наступательных операций. Он также сообщил, что за декабрь 2025 года армия России взяла под контроль 32 населенных пункта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Татьяна Буланова раскрыла секреты стройности после 50 лет

    Самыми молодыми миллиардерами в мире стали придумавшие ИИ-стартап друзья

    В России прокомментировали атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

    В России выдадут меньше ипотеки

    РЖД сократит инвестиции в 2026 году

    Москвичи начали лепить котовиков

    Зеленский раскрыл процент желающих мира украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok