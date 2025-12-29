Реклама

20:27, 29 декабря 2025

Оценены шансы Роналду забить тысячу голов за карьеру

Букмекеры предлагают коэффициент 1,10 на то, что Роналду забьет тысячу голов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stringer / Reuters

Букмекеры оценили шансы нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забить тысячу голов за карьеру. Об этом сообщает Sports.

Букмекерские конторы предлагают коэффициент 1,10 на то, что форвард футболист преодолеет рубеж в 1000 голов. На данный момент у 40-летнего португальца 956 мячей.

Сам Роналду нацелился на отметку в 1000 голов за карьеру. «Я хочу завоевать как можно больше трофеев и достичь той цифры, о которой все знают», — заявил он, получая награду лучшему игроку на Ближнем Востоке.

Роналду выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Португалец пять раз выигрывал «Золотой мяч» и пять раз становился победителем Лиги чемпионов. Вместе с национальной сборной Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году.

