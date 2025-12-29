Падение огромного фрагмента ракеты в небе над российским регионом сняли на видео

В Якутии падение фрагмента ракеты сняли на видео

Падение огромного фрагмента ракеты в небе над Якутией попало на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовал Telegram-канал «Борус».

На записи видно яркую вспышку в ночном небе при падении небесного тела, напоминающего метеорит. На фото, сделанном уже на земле, запечатлен фрагмент ракеты со следами термического воздействия.

Вероятно, речь идет о второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б». Ракета стартовала с космодрома Восточный 28 декабря.

Ранее в России выставили на продажу упавший на территории страны метеорит. Космическое тело, которое наблюдали жители ряда регионов страны, обнаружили в населенном пункте Окуловка Новгородской области — там 400-граммовый фрагмент пробил крышу частного дома.