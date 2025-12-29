Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:15, 29 декабря 2025Россия

Падение огромного фрагмента ракеты в небе над российским регионом сняли на видео

В Якутии падение фрагмента ракеты сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Борус»

Падение огромного фрагмента ракеты в небе над Якутией попало на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовал Telegram-канал «Борус».

На записи видно яркую вспышку в ночном небе при падении небесного тела, напоминающего метеорит. На фото, сделанном уже на земле, запечатлен фрагмент ракеты со следами термического воздействия.

Вероятно, речь идет о второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б». Ракета стартовала с космодрома Восточный 28 декабря.

Ранее в России выставили на продажу упавший на территории страны метеорит. Космическое тело, которое наблюдали жители ряда регионов страны, обнаружили в населенном пункте Окуловка Новгородской области — там 400-граммовый фрагмент пробил крышу частного дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меньшова рассказала о последних минутах жизни Алентовой

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Предотвращение распада Евросоюза связали с поддержкой Украины

    Рэпер захотел стать главой правительства своей страны

    Израиль захотел новых ударов по Ирану

    Молодая россиянка поверила мошенникам и лишилась квартиры

    Российская теннисистка описала проблемы со здоровьем фразой «чудом спасли»

    Депутатов озаботили ценники на продукты в российских магазинах

    Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму из-за салюта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok