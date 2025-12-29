Реклама

Экономика
10:00, 29 декабря 2025Экономика

Перед новогодними праздниками в России подорожала рыба

Перед новогодними праздниками рыба в России подорожала на 10-40 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Перед новогодними праздниками рыба в России подорожала на 10-40 процентов. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Причинами роста цен называют снижение объемов вылова, сбои поставок из традиционных регионов, увеличение стоимости топлива и логистики. Кроме того, подросли цены на корм, электроэнергию, а также обслуживание хозяйств. Среди причин — рост затрат на заморозку и хранение рыбы.

Сильнее всего подорожала скумбрия — с 400-420 до 560-600 рублей. Также вырос в цене лосось — годом ранее он находился на полках с ценником в пределах 900-1000 рублей, а сейчас его можно приобрести от 1250 рублей. Незначительно подорожала треска — с 1050-1150 до 1200-1300 рублей за килограмм. Стоимость форели изменилась с 950-1000 рублей до 1200-1300 рублей.

По данным Рыбного союза, с начала 2025 года суммарные объемы выпуска рыбной продукции в России сократились на три процента. За 11 месяцев совокупный выпуск превысил 3,8 миллиона тонн. Негативная динамика была зафиксирована, в частности, в сегменте мороженой рыбы, там снижение составило два процента (до 2,5 миллиона). Аналитики объяснили это увеличением выпуска рыбной продукции более высокой степени переработки.

Представители отрасли уже жаловались на трудности с добычей сардины, сокращение вылова трески. Негативная динамика затронула в том числе добычу сельди и лососевых. С учетом этих факторов россиян предупредили о скором подорожании ряда популярных видов рыбы, включая горбушу, семгу и нерку.

