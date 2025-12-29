Петербуржцам пообещали аномально холодный Новый год

Вильфанд: В Петербурге в новогоднюю ночь будет на 5-6 градусов ниже нормы

Температура воздуха в Новый год в Петербурге будет ощутимо ниже климатической нормы. Аномальные значения в праздничный день жителям города пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.

«В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге будет ночью минус 8-13 градусов, по Ленинградской области — до минус 16-17 градусов. Дневная температура — около минус 10 градусов. Эта температура ниже нормы на 5-6 градусов», — поделился информацией синоптик.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что в начале предстоящего года температура воздуха будет ниже нормы и в столице. Так, 2 января в ночные часы столбики термометров покажут минус 13-18 градусов, а в дневные — минус 5-10 градусов, что на 5-6 градусов ниже нормы.