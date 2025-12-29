Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:18, 29 декабря 2025Экономика

Петербуржцам пообещали аномально холодный Новый год

Вильфанд: В Петербурге в новогоднюю ночь будет на 5-6 градусов ниже нормы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Температура воздуха в Новый год в Петербурге будет ощутимо ниже климатической нормы. Аномальные значения в праздничный день жителям города пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством ТАСС.

«В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге будет ночью минус 8-13 градусов, по Ленинградской области — до минус 16-17 градусов. Дневная температура — около минус 10 градусов. Эта температура ниже нормы на 5-6 градусов», — поделился информацией синоптик.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что в начале предстоящего года температура воздуха будет ниже нормы и в столице. Так, 2 января в ночные часы столбики термометров покажут минус 13-18 градусов, а в дневные — минус 5-10 градусов, что на 5-6 градусов ниже нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Врачи нашли ребенка во время удаления огромной кисты у не знавшей о беременности женщины

    Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

    Мостовой назвал условие прекращения поддержки «Спартака»

    На Украине понадеялись на рождественское чудо

    Раскрыты планы Галкина на новогоднюю ночь

    В России оценили итоги встречи Трампа и Зеленского по украинскому конфликту

    В аэропорту российского города задержали 27 рейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok