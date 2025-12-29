Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:01, 29 декабря 2025Россия

Под Москвой третьеклассник напал на детей в школе

«Российская газета»: В Красногорске третьеклассник напал на детей в школе
Майя Назарова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В подмосковном Красногорске третьеклассник напал на детей в школе. Об этом сообщил «Российской газете» информированный источник.

По данным собеседника издания, все произошло в местном образовательном центре «Полет». Младшеклассник атаковал без всякой причины своего друга, который вернулся из столовой. Позже этот же ребенок ударил одну из девочек острым концом ручки в живот и размахивал перед детьми ножницами. Родители пострадавшего мальчика направились в травмпункт центра Рошаля, где у несовершеннолетнего был диагностирован ушиб грудной клетки.

Как рассказал источник, за текущий учебный год третьеклассник уже минимум четыре раза нападал на своих сверстников.

Администрация школы, по предварительным данным, хочет привлечь к этой проблеме комиссию по делам несовершеннолетних, однако пока с матерью хулигана не удается связаться — она игнорирует звонки педагогов.

С нарушителем работает школьный психолог, но пока результатов от такого взаимодействия нет.

По информации «Российской газеты», родители одноклассников мальчика смогли организовать встречу с представителями администрации школы и подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН).

Ранее сообщалось, что напавший на школу в Горках-2 девятиклассник собирался учинить расправу над учительницей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Врачи нашли ребенка во время удаления огромной кисты у не знавшей о беременности женщины

    Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

    Мостовой назвал условие прекращения поддержки «Спартака»

    На Украине понадеялись на рождественское чудо

    Раскрыты планы Галкина на новогоднюю ночь

    В России оценили итоги встречи Трампа и Зеленского по украинскому конфликту

    В аэропорту российского города задержали 27 рейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok