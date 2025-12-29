Под Москвой третьеклассник напал на детей в школе

«Российская газета»: В Красногорске третьеклассник напал на детей в школе

В подмосковном Красногорске третьеклассник напал на детей в школе. Об этом сообщил «Российской газете» информированный источник.

По данным собеседника издания, все произошло в местном образовательном центре «Полет». Младшеклассник атаковал без всякой причины своего друга, который вернулся из столовой. Позже этот же ребенок ударил одну из девочек острым концом ручки в живот и размахивал перед детьми ножницами. Родители пострадавшего мальчика направились в травмпункт центра Рошаля, где у несовершеннолетнего был диагностирован ушиб грудной клетки.

Как рассказал источник, за текущий учебный год третьеклассник уже минимум четыре раза нападал на своих сверстников.

Администрация школы, по предварительным данным, хочет привлечь к этой проблеме комиссию по делам несовершеннолетних, однако пока с матерью хулигана не удается связаться — она игнорирует звонки педагогов.

С нарушителем работает школьный психолог, но пока результатов от такого взаимодействия нет.

По информации «Российской газеты», родители одноклассников мальчика смогли организовать встречу с представителями администрации школы и подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН).

Ранее сообщалось, что напавший на школу в Горках-2 девятиклассник собирался учинить расправу над учительницей.