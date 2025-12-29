Политолог Асафов: Во Флориде прошли очередные переговоры без результата

Во Флориде прошли очередные переговоры без результатов, и это президента Владимира Зеленского устраивает, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским стала провалом для последнего. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Политолог отметил, что американский лидер провел гибридный формат переговоров: сначала с президентом России Владимиром Путином по телефону, потом с Зеленским — очно, и далее с европейскими представителями. Однако все усилия не приблизили стороны к результату, по его словам, ни на дюйм.

«Зеленского такая позиция вполне устраивает. Да, он не выглядит плохим в глазах Трампа, но может продолжать настаивать на своих абсурдных условиях, заявляя публично о том, что на 95 процентов он о них с США договорился. У Трампа другая позиция, и у России диаметрально противоположная, но тем не менее в западной прессе в целом фон позитивно-нейтральный к этим безрезультативным очередным переговорам», — прокомментировал Асафов.

Ранее Зеленский сообщил, что новый мирный план согласован на 90 процентов, а гарантии безопасности для Украины — на 100 процентов. При этом, по словам главы США, неурегулированными остаются 1-2 наиболее сложных вопроса соглашения по Украине.

