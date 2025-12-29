Полуобнаженный экс-губернатор российского региона и его ретромашины попали на видео

ФСБ России обнародовала оперативное видео задержания бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова, обвиняемого в получении взяток на общую сумму 84 миллиона рублей. Запись публикует ТАСС.
На кадрах виден полуобнаженный Егоров и следователь. Также показаны интерьеры его дома, бани и гаража, где стоят ретроавтомобили.
С санкции Басманного суда Москвы Егоров арестован, вместе с ним под стражу заключены его водитель и предполагаемый посредник. По данным ФСБ, губернатор систематически получал взятки от тамбовских предпринимателей. Расследование дела завершено.
Арестовано имущество Егорова общей стоимостью 130 миллионов рублей.
Он руководил Тамбовской областью с 2021 по 2024 год.