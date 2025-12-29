Реклама

Мир
22:46, 29 декабря 2025Мир

Полянский раскрыл неожиданное предназначение Starlink

Полянский: Starlink стал инструментом для вмешательства в дела суверенных стран
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетПротесты на Украине
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Россия считает, что низкоорбитальные спутниковые системы связи (НССС) — например, американская сеть Starlink — используются для подрыва конституционного строя суверенных государств и координации преступности. Об этом заявил российский дипломат Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

В частности, зампостпреда России в ООН привел примеры Ирана и Венесуэлы, куда, по его словам, тысячи терминалов Starlink ввозились нелегально для координации протестов и распространения дезинформации.

Кроме того, он подчеркнул, что система фактически стала частью военного управления Украины — она обеспечивает связь Вооруженным силам страны, корректировку огня и управление дронами при финансовой поддержке Пентагона.

Ранее сообщалось, что Россия может заниматься разработкой нового противоспутникового оружия, которое в том числе позволит поражать спутники Starlink Илона Маска.

