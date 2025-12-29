Реклама

21:49, 29 декабря 2025Силовые структуры

Появилось видео обнаружения тел жертв богородского маньяка

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Следственный комитет (СК) показал видео обнаружения тел жертв богородского маньяка. Запись опубликовал Telegram-канал «Следком».

«В результате осмотра территории домовладения мужчины криминалистами с применением поисковой техники в компостной яме на глубине двух метров обнаружено тело одной из девушек, затем в колодце — тело другой», — говорится в сообщении.

На видео запечатлена работа по эксгумации тел в том числе с использованием экскаватора.

О задержании серийного похитителя из Подмосковья стало известно 20 ноября. По версии следствия, мужчина подыскивал нянь для своего девятилетнего сына на сайтах объявлений, а затем склонял их к употреблению запрещенных веществ, насиловал и лишал жизни.

Предварительно, на его счету две жертвы. Одной из них чуть не стала и медсестра, которая несколько раз приходила к нему и ставила капельницы, чтобы привести его в чувство после употребления наркотиков.

