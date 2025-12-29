Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:54, 29 декабря 2025Культура

Психолог уличил Долину в отсутствии эмпатии

Психолог Хорс: Певица Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям
Ольга Коровина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Кандидат психологических наук Михаил Хорс высказался об отсутствии эмпатии у певицы Ларисы Долиной на фоне выхода ее новой песни «Последнее прощай». Его комментарий передает aif.ru.

Специалист усомнился в том, что драматичная композиция, выпущенная на фоне переезда Долиной из квартиры Полины Лурье, отражает реальные чувства исполнительницы. По мнению психолога, артистка своим поведением уже доказала собственную «нечувствительность к страданиям других людей».

«Обычно, когда человек не может проявить эмпатию, сочувствие к другому, он сам не склонен прожить глубокие чувства», — пояснил Хорс. Он предположил, что Долина просто воспользовалась условиями для продвижения нового трека, не имеющего отношения к ее состоянию.

Долина выпустила песню под названием «Последнее прощай» в день переезда из квартиры Лурье. В композиции поется о расставании с любимым человеком, однако аудитория интерпретировала строки песни как прощание с квартирой в Хамовниках, так как недавно суд вынес решение о выселении певицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России выпустили миниатюрные презервативчики

    Долина перешла к активной фазе переезда

    В Москве школьник отомстил продавщице при помощи петарды и попал на видео

    Путин назначил нового постпреда России при международной организации

    Шарий рассказал о новой колоссальной проблеме Зеленского

    Еще одно дело возбудили после расправы над российским подростком во время школьной елки

    Россиянин Коростелев занял девятое место в гонке на 10 километров на «Тур де Ски»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok