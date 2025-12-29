Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:12, 29 декабря 2025Интернет и СМИ

Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

Times: Путин переиграл Зеленского на встрече с Трампом в США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин переиграл украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Об этом передает The Times.

Издание отмечает, что глава России получил дипломатическое преимущество перед встречей Трампа с Зеленским. «На этот раз инициатором телефонного разговора был Трамп», — говорится в материале.

Сообщается, что Путин, вероятнее всего, повлиял на позицию Трампа перед переговорами президента США с Зеленским.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал Зеленского приехать в Россию для решения конфликта. Мема отметил, что для завершения кризиса на Украине нужно желать положить ему конец и не считать врагом противоположную сторону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Упавшие обломки БПЛА повредили промышленное предприятие в российском регионе

    Смартфоны Samsung подорожают

    В Подмосковье бизнесмены решили заработать на новогоднем деликатесе и поплатились

    ЦБ спрогнозировал рост популярности двух способов платежей в России

    Обыск у главы Минстроя российского региона попал на видео

    Врачи нашли ребенка во время удаления огромной кисты у не знавшей о беременности женщины

    Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok