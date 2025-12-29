Путин подписал закон относительно военных без гражданства

Путин подписал закон, наделяющий суды правом судить военных без гражданства

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий суды правом принимать решения относительно военнослужащих без гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Как следует из текста законодательного акта, теперь военным судам в России подсудны дела о преступлениях, совершенных лицами без гражданства, иностранными гражданами в период прохождения ими военной службы, военных сборов, пребывания в добровольческих формированиях.

Изменения в законодательстве появились в связи с ранее подписанным Путиным законом о праве лиц без гражданства на заключение контракта о прохождении военной службы в Российской армии и в воинских формированиях.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о запрете исполнения в России постановлений иностранных уголовных и международных судов.