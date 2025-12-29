Путин запретил исполнять в России решения иностранных судов

Путин подписал закон о запрете исполнения в России решений иностранных судов

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете исполнения в России постановлений иностранных судов. Соответствующие изменения внесены в закон «О судебной системе России».

Теперь исполнению в России не подлежат постановления судов, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России. Также запрещается исполнять решения международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или резолюции Совбеза ООН.

Ранее российский суд вынес заочный приговор прокурору и восьмерым судьям Международного уголовного суда (МУС), выдавшим незаконный ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Им вменяют статьи о привлечении невиновного к уголовной ответственности и незаконном задержании. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Московский городской суд назначил им сроки от 3,5 года до 15 лет лишения свободы. Максимальный срок получил прокурор МУС Карим Хан, в 2022 году запросивший ордер на арест российского президента. Первые девять лет он, как следует из приговора, должен провести в тюрьме.

