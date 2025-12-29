Путин принял в Кремле российского губернатора

Реклама

14:10, 29 декабря 2025Россия

Путин принял в Кремле губернатора Московской области Воробьева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин принял в Кремле губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Политик отчитался перед президентом о модернизации инфраструктуры ЖКХ, развитии детской медицины, внедрении искусственного интеллекта.

Помимо того, Воробьев рассказал о механизмах поддержки участников специальной военной операции, а также о числе их интеграции на площадки МФЦ.

Ранее стало известно, что глава Курской области Александр Хинштейн выступил с докладом Владимиром Путиным о ситуации в приграничном регионе. Он также сообщил президенту о разрушениях в Курской области. По его словам, атаки Вооруженных сил Украины разрушили или повредили 79 памятников и 7 храмов.

