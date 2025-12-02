Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:38, 2 декабря 2025Россия

Путин встретился с губернатором приграничного российского региона

Глава Курской области Хинштейн выступил с докладом перед Путиным
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Глава Курской области Александр Хинштейн выступил с докладом перед президентом России Владимиром Путиным о ситуации в приграничном регионе. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

Встреча состоялась вечером 1 декабря в Кремле. На ней Хинштейн, в частности, доложил главе государства о работе военных из КНДР по разминированию Курской области.

«Начали подготовку к будущему восстановлению, опять же, выполняя Ваше поручение. Ключевая задача здесь — это разминирование территории», — отметил Хинштейн, добавив, что на сегодняшний день в приграничном регионе удалось разминировать 92 населенных пункта.

Губернатор также сообщил президенту о разрушениях в Курской области. По его словам, атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушили или повредили 79 памятников и 7 храмов.

Ситуацию в регионе на сегодняшний день он описал как непростую. «Тем не менее, надеюсь на то, что она меняется и меняется к лучшему», — заключил Хинштейн.

26 апреля 2025 года глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Оккупация продлилась 8 месяцев и 20 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с двумя заболеваниями в России

    Россиянам назвали способы определить алкоголизм по лицу

    Назван срок запуска новой линии метро в Москве

    Роднина оценила конкуренцию между Загитовой и Медведевой

    Балтфлот получил новый буксир

    Выигравшего два миллиарда рублей победителя лотереи не смогли найти

    Гоблин пошутил о визите Уиткоффа в «тоталитарную Москву»

    Инфляция в России резко замедлилась

    Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok