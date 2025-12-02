Путин встретился с губернатором приграничного российского региона

Глава Курской области Хинштейн выступил с докладом перед Путиным

Глава Курской области Александр Хинштейн выступил с докладом перед президентом России Владимиром Путиным о ситуации в приграничном регионе. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

Встреча состоялась вечером 1 декабря в Кремле. На ней Хинштейн, в частности, доложил главе государства о работе военных из КНДР по разминированию Курской области.

«Начали подготовку к будущему восстановлению, опять же, выполняя Ваше поручение. Ключевая задача здесь — это разминирование территории», — отметил Хинштейн, добавив, что на сегодняшний день в приграничном регионе удалось разминировать 92 населенных пункта.

Губернатор также сообщил президенту о разрушениях в Курской области. По его словам, атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушили или повредили 79 памятников и 7 храмов.

Ситуацию в регионе на сегодняшний день он описал как непростую. «Тем не менее, надеюсь на то, что она меняется и меняется к лучшему», — заключил Хинштейн.

26 апреля 2025 года глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Оккупация продлилась 8 месяцев и 20 дней.