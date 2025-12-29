Путин: Попытки ВСУ помешать российским силам в Купянске нужно пресекать

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) помешать российским силам в Купянске нужно пресекать. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на спецоперации, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что для этого следует применить все возможные средства.

Также Путин подчеркнул, что Южная группировка войск демонстрирует хороший темп.

«Уже имел удовольствие разговаривать с вашими подчиненными. Еще раз передавайте им самые наилучшие пожелания и благодарность за успешную работу», — обратился президент к командующему группировки.

До этого глава государства объявил о прорыве обороны ВСУ и наступлении в сторону города Запорожье.

Еще раньше Путин рассказал, что взятие под контроль города Северск в Донецкой народной республике приближает изгнание ВСУ с территории Донбасса и восстановление там мирной жизни.