Раскрыто число разговоров Путина и Трампа за год

Президент России Владимир Путин провел за 2025 год десять разговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.
При этом дипломат уточнил, что всего за уходящий год у Путина состоялось 17 контактов с американскими представителями.
«В уходящем году президентом России Владимиром Владимировичем Путиным проведено 17 контактов с американскими представителями. Это включает и визит на Аляску, и 10 телефонных разговоров с Дональдом Трампом, и 6 встреч с его специальными посланниками», — сказал Ушаков.
29 декабря сообщалось, что президенты России и США провели «позитивный» телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины.