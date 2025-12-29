Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:19, 29 декабря 2025Мир

Раскрыто число разговоров Путина и Трампа за год

Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели за 2025 год десять разговоров
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин провел за 2025 год десять разговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

При этом дипломат уточнил, что всего за уходящий год у Путина состоялось 17 контактов с американскими представителями.

«В уходящем году президентом России Владимиром Владимировичем Путиным проведено 17 контактов с американскими представителями. Это включает и визит на Аляску, и 10 телефонных разговоров с Дональдом Трампом, и 6 встреч с его специальными посланниками», — сказал Ушаков.

29 декабря сообщалось, что президенты России и США провели «позитивный» телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава богу, не дали им Tomahawk». Трамп в шоке от попытки ВСУ ударить по резиденции Путина. Что об этом говорят в России и мире

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Пригожин рассказал о предложении Юрия Дудя

    Доктор Мясников раскрыл помогающий избежать похмелья завет отца

    На Западе раскритиковали Зеленского после попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина

    Самая дорогая компания мира купила акции слабеющего техногиганта

    Перечислены вызывающие более мягкое похмелье виды алкоголя

    Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию Путина

    Самолет с сотнями пассажиров аварийно сел в другом городе из-за неприятного запаха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok