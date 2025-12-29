Раскрыто ожидание Зеленского от США

FT: Зеленский заявил европейским лидерам, что ожидает от США давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что ожидает от США давления на Россию. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источник.

По данным двух собеседников, проинформированных о ходе беседы Зеленского с европейскими лидерами, президент Украины исключил, что Москва может отказаться от своих интересов в мирном процессе или безоговорочно принять предложенный Киевом план. При этом Зеленский заявил главам стран Европы, что хотел бы, чтобы США «сосредоточили свое внимание на оказании давления на Россию».

Ранее во Флориде состоялись переговоры Зеленского и президента США Дональда Трампа за закрытыми дверями. После этого лидеры США и Украины провели видеоконференцию с европейскими лидерами.