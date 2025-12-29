Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:29, 29 декабря 2025Мир

Раскрыто ожидание Зеленского от США

FT: Зеленский заявил европейским лидерам, что ожидает от США давления на Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры Трампа и Зеленского

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что ожидает от США давления на Россию. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источник.

По данным двух собеседников, проинформированных о ходе беседы Зеленского с европейскими лидерами, президент Украины исключил, что Москва может отказаться от своих интересов в мирном процессе или безоговорочно принять предложенный Киевом план. При этом Зеленский заявил главам стран Европы, что хотел бы, чтобы США «сосредоточили свое внимание на оказании давления на Россию».

Ранее во Флориде состоялись переговоры Зеленского и президента США Дональда Трампа за закрытыми дверями. После этого лидеры США и Украины провели видеоконференцию с европейскими лидерами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина отказалась выехать из квартиры

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Радиостанция Судного дня передала загадочное сообщение в преддверии Нового года

    Обнаружено природное средство для улучшения контроля сахара в крови

    Путин подписал закон о самозапрете на ставки

    На Западе назвали цель Зеленского на встречах с Трампом

    Белоусов поздравил военных с одним событием в зоне СВО

    Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий

    Предсказаны направления наступления армии России после взятия Гуляйполя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok