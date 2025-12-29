Родственника трех хулиганов отправили в колонию после обращения к сотруднику УФСБ

В Орловской области суд дал 8 лет колонии жителю за взятку сотруднику УФСБ

В Орловской области Ливенский районный суд приговорил к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима за взятку сотруднику УФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье о даче взятки в особо крупном размере. Установлено, что в январе 2025 года он узнал об уголовном деле в отношении трех родственников, которых уличили в хулиганстве и взяли под стражу. Фигурант попытался им помочь, для чего передал более миллиона рублей начальнику отделения органа безопасности по городу Ливны. После этого мужчина был задержан с поличным.

