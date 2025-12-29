Россияне смогут получать лекарства через «Почту России»

Мурашко: Получение лекарств через «Почту России» запустят в 2026 году

Запустить получение лекарственных препаратов через «Почту России» планируется уже в 2026 году. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Мурашко отметил, что считает необходимым возможность качественной доставки лекарственных нетермолабильных препаратов.

«И поэтому использование "Почты России" здесь тоже понятное движение. Уже сегодня она имеет право реализовать медицинские изделия. По лекарственным препаратам: сейчас этот документ в разработке, и я думаю, что мы в 2026 году запустим этот процесс», — пояснил Мурашко.

Кроме того, министр добавил, что лекарственные препараты на сегодняшний день по стране реализуют почти 40 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов. А в части вопроса передвижных аптечных пунктов крайне важную роль играет система сохранения качества лекарств.

Ранее Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов.