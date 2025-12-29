Россиянин лишился 2,8 миллиона рублей из-за поражения «Челси» от «Астон Виллы»

Клиент букмекерской компании (БК) собрал экспресс-ставку из четырех событий, поставив 350 тысяч рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин выбрал три матча Английской премьер-лиги и одну встречу чемпионата Италии по футболу, общий коэффициент пари составил 8,08. Три события из четырех завершились так, как прогнозировал игрок.

Шансов выиграть более 2,8 миллиона рублей клиента БК лишило поражение «Челси» от «Астон Виллы». В этой игре россиянин ставил на лондонцев.

Ранее сообщалось, что после победы над «Челси» букмекеры в десятки раз снизили коэффициенты на чемпионство «Астон Виллы». Сейчас на это событие можно поставить с коэффициентом 13,00.