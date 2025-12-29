Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:34, 29 декабря 2025Спорт

Россиянин лишился 2,8 миллиона рублей из-за поражения «Челси»

Россиянин лишился 2,8 миллиона рублей из-за поражения «Челси» от «Астон Виллы»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Klein / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) собрал экспресс-ставку из четырех событий, поставив 350 тысяч рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин выбрал три матча Английской премьер-лиги и одну встречу чемпионата Италии по футболу, общий коэффициент пари составил 8,08. Три события из четырех завершились так, как прогнозировал игрок.

Шансов выиграть более 2,8 миллиона рублей клиента БК лишило поражение «Челси» от «Астон Виллы». В этой игре россиянин ставил на лондонцев.

Ранее сообщалось, что после победы над «Челси» букмекеры в десятки раз снизили коэффициенты на чемпионство «Астон Виллы». Сейчас на это событие можно поставить с коэффициентом 13,00.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Обыск у главы Минстроя российского региона попал на видео

    Врачи нашли ребенка во время удаления огромной кисты у не знавшей о беременности женщины

    Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

    Мостовой назвал условие прекращения поддержки «Спартака»

    На Украине понадеялись на рождественское чудо

    Раскрыты планы Галкина на новогоднюю ночь

    В России оценили итоги встречи Трампа и Зеленского по украинскому конфликту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok