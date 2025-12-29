Реклама

15:59, 29 декабря 2025

Российская теннисистка описала проблемы со здоровьем фразой «чудом спасли»

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская теннисистка Анастасия Гасанова рассказала о больших проблемах со здоровьем, которые у нее были в 2023 году. Об этом сообщает «Чемпионат».

Пережитое спортсменка описала фразой «чудом спасли». «У меня была очень тяжелая форма ковида. Не то чтобы с того света достали — в реанимации я не была, но мне было очень плохо», — поделилась теннисистка.

Россиянка добавила, что после болезни ей было очень сложно вернуться на корт. «Я начинала с того, что ходила по 15 минут в день, и все, больше ничего не могла», — заявила Гасанова.

Гасановой 26 лет. Она занимает 214-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

