16:43, 29 декабря 2025Россия

Российские войска прорвали оборону Красного Лимана

Российские войска зашли в Красный Лиман с нескольких направлений
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска прорвали оборону Красного Лимана в Донецкой народной республике. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев, передает ТАСС.

По его словам, российские подразделения зашли в город сразу с нескольких направлений.

Бои идут в городской застройке. В штурме участвуют бойцы 25-й армии, уточнил командующий группировкой.

Также в ходе совещания о ходе спецоперации Владимир Путин сообщил о развитии наступления на Запорожье — столицы Запорожской области, субъекта Российской Федерации. Наступление на Запорожье ведут соединения группировки войск «Днепр».

