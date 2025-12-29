Российский чиновник ушел в отставку после дебоша сына в магазине

Дагестанский чиновник ушел в отставку после пьяного дебоша сына в магазине

Дагестанский чиновник, чей сын устроил пьяный дебош в местном магазине, ушел в отставку. Об этом написал глава российского региона Сергей Меликов в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что придерживается «железного принципа», согласно которому отец отвечает за воспитание своих детей. «Потому — во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Другого решения быть не могло», — указал он.

Меликов также выразил возмущение из-за поведения сына чиновника. По его словам, пока тысячи дагестанцев проливают кровь за Родину, отдельные молодые люди становятся «звездами» интернета, устраивая пьяные дебоши.

Ранее в Дагестане задержали сына председателя районного собрания депутатов за избиение женщины и разгром в алкомаркете. В состоянии алкогольного опьянения он устроил погром в магазине и поднял руку на продавщицу из-за отказа дать ему денег взаймы.