Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:35, 29 декабря 2025Россия

Российский чиновник ушел в отставку после дебоша сына в магазине

Дагестанский чиновник ушел в отставку после пьяного дебоша сына в магазине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Paul Kapischka / Unsplash

Дагестанский чиновник, чей сын устроил пьяный дебош в местном магазине, ушел в отставку. Об этом написал глава российского региона Сергей Меликов в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что придерживается «железного принципа», согласно которому отец отвечает за воспитание своих детей. «Потому — во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Другого решения быть не могло», — указал он.

Меликов также выразил возмущение из-за поведения сына чиновника. По его словам, пока тысячи дагестанцев проливают кровь за Родину, отдельные молодые люди становятся «звездами» интернета, устраивая пьяные дебоши.

Ранее в Дагестане задержали сына председателя районного собрания депутатов за избиение женщины и разгром в алкомаркете. В состоянии алкогольного опьянения он устроил погром в магазине и поднял руку на продавщицу из-за отказа дать ему денег взаймы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я понимаю позицию Путина». Трамп провел переговоры с Зеленским и озвучил щедрое предложение России к Украине

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    В Британии назвали неожиданную цель встречи Зеленского с Трампом

    В России рассказали о намерении Зеленского максимально долго держаться за свое кресло

    Пленный боец ВСУ рассказал о перевозке украинских солдат на школьных автобусах

    Российский чиновник ушел в отставку после дебоша сына в магазине

    Назван неочевидный признак повышенного риска деменции

    В США описали состояние Зеленского перед встречами с Трампом

    Названо условие для автоматического снижения ставки по семейной ипотеке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok