Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:05, 29 декабря 2025Забота о себе

Сексолог раскрыла способ определить мастерство мужчины в сексе по привычкам в спортзале

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vladimir Sukhachev / Shutterstock / Fotodom

Узнать, какой мужчина в постели, можно по технике его тренировок, уверена эксперт по сексу и отношениям Эмили Конвей. На какие признаки нужно обращать внимание, она рассказала изданию Times of India.

Конвей считает, что мужчины, которые в спортзале поднимают тяжести, считают подходы и тщательно следят за техникой, в постели ведут себя неторопливо и любят доминировать. Если же мужчина постоянно меняет технику занятий, экспериментирует или занимается экстремальным спортом, то он импульсивен в постели. Такой человек ненавидит скуку и может внезапно пропадать и объявляться среди ночи.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Тех, кто выбирает пилатес или йогу, эксперт назвала нежными любовниками, ценящими эмоциональную связь с партнершей. Бегунов же Конвей охарактеризовала как мужчин, которые поначалу кажутся неинтересными, но со временем они раскрываются как чуткие и глубокие любовники.

Ранее медсестра, эксперт по сексуальному здоровью Сара Мулиндва рассказала о пугающем последствии женского оргазма. По ее словам, пик сексуального напряжения может спровоцировать временную глухоту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поник после вопроса журналистов о Путине

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Трамп признал один факт о России и Запорожской АЭС

    Зеленский сообщил о согласовании мирного плана на 90 процентов

    Назван главный успех во внешней политике России в 2025 году

    Эмили Ратаковски опубликовала фото в бюстгальтере

    Сексолог раскрыла способ определить мастерство мужчины в сексе по привычкам в спортзале

    Трамп анонсировал много новых контактов с Зеленским

    Трамп назвал нерешенный вопрос украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok