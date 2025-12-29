SHAMAN рассказал о подарках от Мизулиной

Певец SHAMAN сообщил, что Екатерина Мизулина часто дарит ему галстуки

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал о подарках от супруги, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Его слова передает «Пятый канал».

Певец признался, что просит близких ничего ему не дарить, поскольку у него все есть. Эту рекомендацию нарушает лишь жена Дронова, которая делает ему подарки без повода. По словам исполнителя, Мизулина часто преподносит ему галстуки.

«У меня уже в коллекции галстуков 15 от нее скопилось. Но это еще не предел», — поделился SHAMAN.

О том, что Мизулина и Дронов заключили брак, стало известно 5 ноября. Для церемонии они выбрали ЗАГС Донецка, поздравить пару приехал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.