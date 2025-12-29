Реклама

Малышева раскрыла помогающие быстро избавиться от прыщей простые средства

Врач Малышева заявила, что гидрогелевые патчи помогают избавиться от прыщей
Фото: Freepik

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыла простые средства, которые помогут быстро избавиться от прыщей. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева посоветовала тем, у кого внезапно вскочил прыщ, использовать гидрогелевые патчи. Как объяснила специалистка, это средство вытягивает из кожи гной и ускоряет ее заживление.

Кроме того, как рассказала Малышева, эффективно борется с прыщами крем, в состав которого входят три компонента: гормоны, антибиотики и противогрибковое лекарство. Она заявила, что такое средство снимает воспаление всего за 10-15 минут, а также убивает микробы, вызывающие его. Приобрести этот крем можно в аптеке, уточнила врач.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» призналась, что не верит в существование выгорания. Она назвала советы уехать на отдых тем, кто перестал получать удовольствие от работы, несостоятельными.

