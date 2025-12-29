Стало известно место погребения Брижит Бардо

Актрису Брижит Бардо похоронят в саду виллы в Сен-Тропе

Французскую актрису Брижит Бардо похоронят в саду ее виллы у моря в Сен-Тропе. Об этом сообщила знакомая актрисы, журналистка Венди Бушар в эфире радиостанции Franceinfo, передает ТАСС.

«Ее похоронят в саду около моря. Она так хотела, и ее воля будет соблюдена», — заявила она. По словам Бушар, похороны Бардо пройдут скромно и просто.

В сообщении указано, что актриса рассказывала о желании быть похороненной на вилле в Сен-Тропе еще в 2018 году, поскольку не хотела, чтобы ее поклонники беспокоили близких актрисы, похороненных на кладбище Сен-Тропе. Бардо отметила, что после ее смерти вилла должна перейти во владение ее фонда.

Брижит Бардо не стало 28 декабря в возрасте 91 года. Причины смерти не разглашаются.

Ранее стало известно о желании Брижит Бардо приехать в Россию. По словам ее друга Александра Добровинского, Бардо называла Россию страной, где она сможет «найти старую Францию». Бардо сообщала Добровинскому о своем желании посетить Россию, если у нее будет такая возможность.