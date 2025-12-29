Стало известно о желании Канье Уэста в новом году попасть в Россию

Рэпер Канье Уэст раскрыл мечту о поездке по России на Транссибирском экспрессе

В сети появился предполагаемый список из 36 заветных желаний на 2026 год американского рэпера Канье Уэста. Снимок листка бумаги с написанным от руки виш-листом появился в фанатском аккаунте рэпера в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пользователи обратили внимание на то, что среди возможных планов на будущий год у артиста премьера нового альбома, который он анонсировал накануне, а также путешествие по России и поездка на Транссибирском экспрессе.

Подлинность списка пока что не подтверждена.

Известно, что легендарный туристический поезд путешествовал по Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток. Маршрут был одним из самых популярных у иностранцев в первой половине 20 века, а сейчас по нему ходят несколько поездов, которые предлагают специальные программы путешествий.

Ранее стало известно, что Канье Уэст, который сейчас выступает под псевдонимом Йе, встретился с главным раввином Марокко Йешаяху Йосефом Пинто, и в беседе с ним извинился перед еврейским народом за свои антисемитские высказывания.