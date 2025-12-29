Реклама

19:12, 29 декабря 2025Спорт

Сын иностранного баскетболиста ЦСКА попал в реанимацию в России

Сын баскетболиста ЦСКА Кливленда попал в реанимацию в России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Сын американского баскетболиста ЦСКА Антониуса Кливленда госпитализирован в реанимацию краснодарской больницы. Об этом сообщил пресс-атташе московского клуба Николай Цынкевич в своем Telegram-канале.

Цынкевич рассказал, что семья иностранного спортсмена осталась на праздники у друзей. «Верим, что все будет хорошо. В эти праздники иначе просто быть не может», — написал он.

31-летний Кливленд присоединился к ЦСКА в июне 2025 года. Ранее американец играл за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ, выступал в НБА за «Даллас Маверикс» и «Атланта Хокс», а также защищал цвета тель-авивского «Маккаби» и «Хапоэль» из Эйлата.

