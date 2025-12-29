Трамп признал один факт о России и Запорожской АЭС

Трамп признал, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС

Президент США Дональд Трамп признал тот факт, что Россия не обстреливала Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«[Президент России Владимир] Путин хорошо работал с Украиной по ее открытию. Он не наносил удары ракетами по ней», — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что обсуждал вопрос ЗАЭС напрямую с Путиным. По его словам, российский лидер отметил, что готов работать вместе с Украиной, чтобы сделать электростанцию «открытой».

Ранее сообщалось, что вопрос принадлежности ЗАЭС остается одним из самых спорных пунктов мирного плана по Украине. Отмечается, что, даже в случае перехода атомной станции под контроль Киева, потребуется несколько лет для восстановления оборудования.