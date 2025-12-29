Туктамышева заявила о продолжающихся преследованиях со стороны сталкера

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева раскрыла подробности преследования со стороны сталкера. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка заявила о продолжающихся преследованиях со стороны сталкера. Несмотря на публичное освещение проблемы, ситуация не улучшилась.

В ноябре Туктамышева заявила о том, что подвергается преследованию со стороны незнакомого мужчины. По словам спортсменки, сталкер следит за ней уже больше полугода после того, как подошел к ней после одного из ледовых шоу и предложил выпить с ним кофе.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы, а также неоднократный призер мировых первенств. В ее копилке полный комплект наград на командных чемпионатах мира.

