Турист и трое его детей не выжили при крушении лодки в стране Азии

NYP: Турист из Испании и трое детей не выжили при крушении лодки в Индонезии

Турист и трое его детей не выжили при крушении лодки в Индонезии. Об этом пишет The New York Post (NYP).

Жертвой трагедии оказался 44-летний тренер женского футбольного клуба «Валенсия» Фернандо Мартин. Трагедия случилась 26 декабря в проливе Падар-Айленд недалеко от острова Лабуан-Баджо. В тот день в этом регионе страны Азии наблюдались экстремальные погодные условия.

Всего на борту затонувшей лодки было 11 человек. Спасателям в день крушения удалось вытащить из воды нескольких пострадавших. Среди них были жена тренера из Испании, его дочь, четыре члена экипажа и экскурсовод. Бездыханного Мартина и его сыновей водолазы нашли лишь через два дня.

Ранее россиянин в стране Азии сбросил сына за борт на винты катера. Мужчина тяжело переживал развод с женой и злоупотреблял марихуаной.