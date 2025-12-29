Ученые зафиксировали необычное состояние ядра Земли

NSR: Ядро Земли обладает твердой структурой и подвижными легкими элементами

Ученые экспериментально подтвердили, что вещество во внутреннем ядре Земли обладает особыми физическими свойствами. Исследование показало, что при экстремально высоких температурах и давлениях железо сохраняет твердую кристаллическую структуру, но легкие элементы внутри него остаются подвижными. Работа опубликована в журнале National Science Review (NSR).

По данным авторов, такое сочетание свойств объясняет давно известную особенность внутреннего ядра: низкую скорость распространения поперечных сейсмических волн, зафиксированную при анализе землетрясений. Ранее эти наблюдения не укладывались в классическую модель полностью твердого ядра.

Для проверки гипотезы ученые в лабораторных условиях сжимали сплав железа и углерода с помощью высокоскоростных ударных установок, создавая давление и температуру, близкие к параметрам земных глубин. Измерения показали, что материал становится менее жестким, чем обычное твердое железо, при сохранении его кристаллического каркаса.

Полученные результаты уточняют современные представления о строении Земли и могут помочь лучше понять процессы, связанные с формированием и изменением магнитного поля планеты.

В сентябре ученые зафиксировали необычный гравитационный сигнал, указывающий на масштабное перераспределение масс на глубине около 2900 километров.