Уголовное дело возбудили из-за избиения российской учительницы на парковке

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за избиения учительницы

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за избиения учительницы на парковке в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание KP.RU.

По данным следствия, 46-летняя Наталья, которая является педагогом по работе с детьми с нарушением зрения, и ее муж столкнулись с агрессивной парой на улице Пехотинцев. Паре не понравилось, как припарковался муж учительницы и из-за чего возник спор. Спутница агрессора накинулась на педагога и избила ее, нанеся несколько ударов кулаков по лицу и вырвав клок волос. Из-за травмы глаза Наталье пришлось даже отменить занятия.

Уголовное дело под личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин.

Ранее в городе Большой Камень в Приморском крае мужчина избил двух девушек на автомобильной парковке.