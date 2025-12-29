Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:49, 29 декабря 2025Силовые структуры

Уголовное дело возбудили из-за избиения российской учительницы на парковке

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за избиения учительницы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за избиения учительницы на парковке в Екатеринбурге. Об этом сообщает издание KP.RU.

По данным следствия, 46-летняя Наталья, которая является педагогом по работе с детьми с нарушением зрения, и ее муж столкнулись с агрессивной парой на улице Пехотинцев. Паре не понравилось, как припарковался муж учительницы и из-за чего возник спор. Спутница агрессора накинулась на педагога и избила ее, нанеся несколько ударов кулаков по лицу и вырвав клок волос. Из-за травмы глаза Наталье пришлось даже отменить занятия.

Уголовное дело под личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин.

Ранее в городе Большой Камень в Приморском крае мужчина избил двух девушек на автомобильной парковке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Обыск у главы Минстроя российского региона попал на видео

    Врачи нашли ребенка во время удаления огромной кисты у не знавшей о беременности женщины

    Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

    Мостовой назвал условие прекращения поддержки «Спартака»

    На Украине понадеялись на рождественское чудо

    Раскрыты планы Галкина на новогоднюю ночь

    В России оценили итоги встречи Трампа и Зеленского по украинскому конфликту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok