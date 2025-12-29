Уволившийся после дебоша сына российский чиновник впервые прокомментировал ситуацию

Уволившийся после дебоша сына глава района в Дагестане принес извинения

Уволившийся после дебоша сына в магазине глава Кумторкалинского района Дагестана Баммат Абсаламов впервые прокомментировал ситуацию. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале администрации Кумторкалинского района.

«Я отвечаю за воспитание своих детей перед людьми и перед Всевышним. Поступок моего сына считаю недостойным и несу за него личную ответственность как гражданин и как депутат, которому люди доверили представлять их интересы, а депутаты, оказав высокое доверие, избрали председателем районного Собрания депутатов (...) Приношу свои извинения за случившееся», — заявил Абсаламов.

Он обратился к депутатскому корпусу с заявлением о сложении с себя полномочий, а также пообещал лично проконтролировать возмещение ущерба магазину «теми, кто его нанес».

Ранее сообщалось, что сын российского чиновника устроил пьяный дебош в магазине. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что придерживается «железного принципа», согласно которому отец отвечает за воспитание своих детей.