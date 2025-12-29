Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 29 декабря 2025Россия

Уволившийся после дебоша сына российский чиновник впервые прокомментировал ситуацию

Уволившийся после дебоша сына глава района в Дагестане принес извинения
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Уволившийся после дебоша сына в магазине глава Кумторкалинского района Дагестана Баммат Абсаламов впервые прокомментировал ситуацию. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале администрации Кумторкалинского района.

«Я отвечаю за воспитание своих детей перед людьми и перед Всевышним. Поступок моего сына считаю недостойным и несу за него личную ответственность как гражданин и как депутат, которому люди доверили представлять их интересы, а депутаты, оказав высокое доверие, избрали председателем районного Собрания депутатов (...) Приношу свои извинения за случившееся», — заявил Абсаламов.

Он обратился к депутатскому корпусу с заявлением о сложении с себя полномочий, а также пообещал лично проконтролировать возмещение ущерба магазину «теми, кто его нанес».

Ранее сообщалось, что сын российского чиновника устроил пьяный дебош в магазине. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что придерживается «железного принципа», согласно которому отец отвечает за воспитание своих детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России выпустили миниатюрные презервативчики

    Долина перешла к активной фазе переезда

    В Москве школьник отомстил продавщице при помощи петарды и попал на видео

    Путин назначил нового постпреда России при международной организации

    Шарий рассказал о новой колоссальной проблеме Зеленского

    Еще одно дело возбудили после расправы над российским подростком во время школьной елки

    Россиянин Коростелев занял девятое место в гонке на 10 километров на «Тур де Ски»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok