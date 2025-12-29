Реклама

16:41, 29 декабря 2025Экономика

В Банке России допустили неоправданность высокой ключевой ставки

Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сохранение ключевой ставки на текущем высоком уровне в течение нескольких месяцев (до марта) в условиях замедления роста экономики может оказаться неоправданным. Такая мысль содержится в резюме обсуждения ключевой ставки в ходе заседания совета директоров 19 декабря, которое опубликовал Банк России.

В качестве последствий указываются чрезмерное охлаждение экономики и серьезное отклонение инфляции от цели.

Кроме того, участники заседания, ратовавшие за более решительное уменьшение ключевой ставки, обращали внимание, что шаги менее 100 базисных пунктов не влияют значимо на подстройку денежно-кредитных условий. Однако большинство выступили за снижение на 50 пунктов.

Регулятор подчеркнул, что намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. По его прогнозам, годовая инфляция снизится до четырех-пяти процентов уже в 2026 году.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ключевая ставка в России может снизиться до девяти процентов к концу 2026 года.

