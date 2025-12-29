Реклама

Экономика
07:42, 29 декабря 2025Экономика

В Госдуме назвали сроки снижения ключевой ставки до однозначных значений

Аксаков: Ключевая ставка в России может снизиться до 9 процентов к концу 2026-го
Вячеслав Агапов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ключевая ставка в России может снизиться до девяти процентов к концу 2026 года. Сроки смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) до однозначных значений назвал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению депутата, снижение ключевой ставки до такого уровня — «вполне реальная цифра».

Смягчение Центробанком ДКП будет связано с замедлением инфляции и грядущими налоговыми изменениями. Уже на заседании 13 февраля регулятор может опустить показатель минимум на 0,5 процентного пункта, а с марта — перейти к более решительным действиям, допустил Аксаков.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов призвал руководство ЦБ осторожно подходить к снижению ставки в начале следующего года. В первом квартале в полной мере начнет проявляться эффект от повышения налога на добавленную стоимость (НДС). Ставку по этому налогу, напомнил Пьянов, власти подняли с 20 до 22 процентов для всех видов продукции, за исключением детских товаров и продовольствия. Еще одним фактором станут месячные всплески кредитной активности

