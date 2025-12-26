ЦБ призвали быть осторожнее в вопросе ключевой ставки

Зампред ВТБ Пьянов: ЦБ нужно осторожно подходить к снижению ключевой ставки

Руководству Центробанка (ЦБ) следует осторожно подходить к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) в начале следующего года. Об этом заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова приводит «Интерфакс».

В первом квартале 2026 года, отметил он, в полной мере начнет проявляться эффект от повышения налога на добавленную стоимость (НДС). Ставку по этому налогу, напомнил Пьянов, власти подняли с 20 до 22 процентов для всех видов продукции, за исключением детских товаров и продовольствия.

Еще одним фактором, который поспособствует осторожной ДКП регулятора, пояснил зампред ВТБ, станут месячные всплески кредитной активности. Они фиксировались на внутреннем рынке в октябре-ноябре 2025 года. «Эти факторы будут закреплять, по моему мнению, осторожность в дальнейших действиях ЦБ по ключевой ставке», — резюмировал Пьянов.

Перейти к более резкому смягчению ДКП в конце 2025 года регулятору помешал ряд факторов. Одним из главных барьеров, отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, стали повышенные инфляционные настроения россиян. Кроме того, сами темпы роста потребительских цен в стране все еще продолжают значительно превышать целевой показатель, установленный на уровне 4 процентов.

С учетом этих факторов совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку по итогам декабрьского заседания только до 16 процентов, хотя промышленники призывали регулятор перейти к более решительным шагам.