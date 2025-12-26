Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:48, 26 декабря 2025Экономика

ЦБ призвали быть осторожнее в вопросе ключевой ставки

Зампред ВТБ Пьянов: ЦБ нужно осторожно подходить к снижению ключевой ставки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Руководству Центробанка (ЦБ) следует осторожно подходить к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) в начале следующего года. Об этом заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова приводит «Интерфакс».

В первом квартале 2026 года, отметил он, в полной мере начнет проявляться эффект от повышения налога на добавленную стоимость (НДС). Ставку по этому налогу, напомнил Пьянов, власти подняли с 20 до 22 процентов для всех видов продукции, за исключением детских товаров и продовольствия.

Еще одним фактором, который поспособствует осторожной ДКП регулятора, пояснил зампред ВТБ, станут месячные всплески кредитной активности. Они фиксировались на внутреннем рынке в октябре-ноябре 2025 года. «Эти факторы будут закреплять, по моему мнению, осторожность в дальнейших действиях ЦБ по ключевой ставке», — резюмировал Пьянов.

Перейти к более резкому смягчению ДКП в конце 2025 года регулятору помешал ряд факторов. Одним из главных барьеров, отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, стали повышенные инфляционные настроения россиян. Кроме того, сами темпы роста потребительских цен в стране все еще продолжают значительно превышать целевой показатель, установленный на уровне 4 процентов.

С учетом этих факторов совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку по итогам декабрьского заседания только до 16 процентов, хотя промышленники призывали регулятор перейти к более решительным шагам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Летевшая в Москву после химиотерапии россиянка спасла жизнь иностранке на борту самолета

    Владелец компании продал ее и подарил каждому из сотрудников по 35 миллионов рублей

    Распространившего порно экс-ректора российского вуза отправили в колонию

    ФСБ показала задержание экс-сотрудника МИД России за госизмену

    Вдове бойца СВО прислали «набор костей» уже похороненного ею мужа

    Путин оценил полученный в ходе СВО опыт

    Румыния подняла в воздух истребители

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok