03:12, 29 декабря 2025Интернет и СМИ

В Британии неожиданно высказались о переговорах Трампа и Зеленского

Sky News: Никакого прогресса на переговорах Трампа и Зеленского не видно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, никакого прогресса не видно. Так о встрече глав двух стран высказался корреспондент британского телеканала Sky News Марк Стоун.

«Они говорили о больших успехах. Трамп, несомненно, так делал. Зеленский, возможно, чуть меньше, но, похоже, они не сдвинули и не изменили позиции ни по одному из ключевых вопросов», — заявил Стоун.

Ранее Трамп прокомментировал свою встречу с Зеленским, назвав ее замечательной. Глава Белого дома также отметил, что стороны «приблизились очень сильно» к завершению конфликта на Украине, достигнув «большой детализации».

Помимо этого, он рассказал о желании президента России Владимира Путина «видеть Украину успешной». Трамп также утвердительно ответил на вопрос, обсуждал ли он с российским коллегой возможные время и место новой встречи.

