Экономика
13:30, 29 декабря 2025Экономика

В Европе выросли цены на газ

Биржевая стоимость газа в Европе выросла до $351,7 за тысячу кубометров
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Petr Josek / Reuters

Биржевая стоимость газа в Европе в заключительную неделю года достигла почти 352 долларов за тысячу кубометров. Цены выросли на 2,8 процента по отношению к прошлой пятнице, пишет РИА Новости со ссылкой на статистику лондонской биржи ICE.

Фьючерсы с поставками на январь по индексу TTF (газового хаба в Нидерландах) на открытии торгов в понедельник расположились на уровне 349,9 доллара. В течение дня цена еще немного поднялась, достигнув 351,7 доллара (+2,8 процента к предыдущему торговому дню) за тысячу кубометров.

В 2024 году средняя стоимость фьючерсов на газ на бирже TTF находилась на уровне 386,5 доллара. Этот показатель был на 16,3 процента ниже показателей 2023 года. Наиболее высокого уровня они достигали весной 2022 года, тогда был зафиксирован максимум -- 3892 доллара за тысячу кубов.

Падение цен на газ в Европе в 2025 году эксперты Mind Energy ранее объяснили снижением спроса на рынке и ростом поставок СПГ. Несмотря на стремление стран ЕС отказаться от поставок российских энергоресурсов, закупки ими газа из России в этом году выросли. За три квартала они прибавили 1,6 процента в стоимостном значении, достигнув 10,6 миллиарда евро.

