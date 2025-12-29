Реклама

В Германии оценили усилия Трампа по урегулированию на Украине

Reuters: Германия приветствует усилия Трампа по урегулированию на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Германия приветствует усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства страны.

Собеседник агентства добавил, что достижение мира невозможно без участия России.

28 декабря Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде. После этого они провели видеоконференцию с европейскими лидерами.

По итогам встречи Трамп назвал ключевой вопрос, по которому пока не удалось договориться для разрешения украинского конфликта. По его словам, еще предстоит решить вопрос о суверенитете Донбасса. При этом он отметил, что согласование позиций движется в нужном направлении.

