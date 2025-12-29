В Кремле прокомментировали сообщения о телефонном разговоре Путина и Зеленского

Песков: О телефонном разговоре Путина и Зеленского речи не идет

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского в рамках мирного урегулирования в настоящий момент на повестке дня не стоит. Сообщения о планах такого звонка прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас речи не идет о таком разговоре», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее американские журналисты со ссылкой на источник заявили, что переговоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом могут привести к тому, что состоится первый за пять лет телефонный разговор между украинским лидером и главой России Владимиром Путиным.

В ходе брифинга Песков также заявил, что Москва не осведомлена о результатах переговоров лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Так в Кремле объяснили отказ от оценки результата состоявшейся во Флориде встречи.