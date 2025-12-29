В Кремле раскрыли детали атаки на резиденцию Путина

Ушаков: ВСУ использовали БПЛА дальнего действия для атаки на резиденцию Путина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дальнего действия для атаки на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

В частности, Ушаков указал, что эта тема была проговорена во время состоявшегося 29 декабря телефонного разговора Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«И, конечно, Владимир Путин обратил внимание своего коллеги, обратил внимание Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго, Киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия, атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области», — отметил представитель Кремля.

Ранее Ушаков заявил, что Трамп был шокирован и возмущен, когда узнал о попытке ВСУ атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. По словам российского представителя, президент США заверил российского коллегу, что это повлияет на подход Вашингтона в общении с Киевом.