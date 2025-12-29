Реклама

19:31, 29 декабря 2025Мир

В Кремле раскрыли совет Трампа Зеленскому

Ушаков: Трамп посоветовал Зеленскому не пытаться получить передышку для ВСУ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ориентироваться на достижение комплексной договоренности по урегулированию конфликта, а не попытках добиться временной «передышки» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексной договоренности, которая вела бы к реальному завершению вооруженного конфликта», — сказал дипломат.

По словам Ушакова, американский лидер проинформировал об этом президента России Владимира Путина в ходе их телефоного разговора, состоявшегося 29 декабря.

28 декабря во Флориде состоялись переговоры президентов США и Украины за закрытыми дверями. После этого они провели видеоконференцию с европейскими лидерами.

