Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:02, 29 декабря 2025Силовые структуры

Цех с тоннами поддельного новогоднего деликатеса нашли в российском регионе

В Московской области полиция обнаружила цех с тоннами поддельной икры
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

В Московской области полицейские обнаружили подпольный цех по производству и сбыту фальсифицированной икры. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, злоумышленники решили заработать на популярном у россиян традиционном новогоднем деликатесе и в течение полугода закупали имитацию икры. Подделку расфасовывали по банкам, на которые клеили этикетки несуществующих производителей.

«Товар под видом натуральной лососевой и палтусовой икры оптом реализовывали в соседних регионах. Изъято свыше 8,5 тысячи банок готовой продукции, 12 тонн поддельной икры, станки для закатки банок, тара, а также фиктивные декларации о соответствии качества товара и черновые записи. По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет свыше 7 миллионов рублей», — заявила Волк.

Отмечается, что подделку производили в антисанитарных условиях пять граждан ближнего зарубежья. У них не было медкнижек и разрешений на работу.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова предупредила россиян об опасности бутербродов с красной икрой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина отказалась выехать из квартиры

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Зеленский высказался об отмене военного положения

    Германия значительно сократила выдачу разрешений на поставку вооружений на Украину

    Зеленский раскрыл детали переговоров по территориям

    Радиостанция Судного дня передала загадочное сообщение в преддверии Нового года

    Обнаружено природное средство для улучшения контроля сахара в крови

    Путин подписал закон о самозапрете на ставки

    На Западе назвали цель Зеленского на встречах с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok