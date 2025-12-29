Цех с тоннами поддельного новогоднего деликатеса нашли в российском регионе

В Московской области полиция обнаружила цех с тоннами поддельной икры

В Московской области полицейские обнаружили подпольный цех по производству и сбыту фальсифицированной икры. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, злоумышленники решили заработать на популярном у россиян традиционном новогоднем деликатесе и в течение полугода закупали имитацию икры. Подделку расфасовывали по банкам, на которые клеили этикетки несуществующих производителей.

«Товар под видом натуральной лососевой и палтусовой икры оптом реализовывали в соседних регионах. Изъято свыше 8,5 тысячи банок готовой продукции, 12 тонн поддельной икры, станки для закатки банок, тара, а также фиктивные декларации о соответствии качества товара и черновые записи. По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет свыше 7 миллионов рублей», — заявила Волк.

Отмечается, что подделку производили в антисанитарных условиях пять граждан ближнего зарубежья. У них не было медкнижек и разрешений на работу.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова предупредила россиян об опасности бутербродов с красной икрой.