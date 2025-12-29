В российском регионе сообщили о смерти прокурора

Прокурор Октябрьского района Красноярска Федорин попал в ДТП, его не спасли

В Красноярском крае сообщили о смерти работника прокуратуры. Отчет о ДТП, в которое попал госслужащий, опубликовало сетевое издание «Запад24».

В аварию попал прокурор Октябрьского района Красноярска Василий Федорин. Автомобиль, которым управлял мужчина, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с другой машиной.

Второй жертвой аварии стала женщина, находившаяся в другом автомобиле.

