Россия
12:46, 29 декабря 2025Россия

В российском регионе сообщили о смерти родственника главы местного парламента на СВО

В Башкирии сообщили о смерти родственника главы местного парламента на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Башкирии сообщили о смерти на СВО родственника главы местного парламента. Заметку опубликовало сетевое издание «Уфа онлайн».

Речь идет о двоюродном брате заместителя главы Курултая Республики Башкортостан Рустема Ахмадинурова. Сам политик подтвердил изданию смерть родственника.

Боец не выходил на связь почти год, все это время о его судьбе ничего не было достоверно известно. Солдата нашли «на территории одного из освобожденных городов», рассказал Ахмадинуров. Прощание с военнослужащим состоится 30 декабря.

Ранее в Волгоградской области похоронили другого бойца СВО — ранее мужчина был объявлен в розыск как самовольно оставивший службу. Позже выяснилось, что все это время солдат выполнял воинский долг в зоне спецоперации.

